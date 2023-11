Bruxelles: Voici quand aura lieu l’érection du sapin de Noël sur la Grand-Place

Le sapin de Noël des Plaisirs d’hiver de Bruxelles a été coupé mercredi matin. Il s’agit d’un épicéa âgé de 50 ans provenant du jardin d’un couple de Lierre. Il arrivera jeudi dans la capitale. L’arbre fait 22 mètres de haut. Il sera installé entre 6h30 et 8h00 sur la Grand-Place à côté de la traditionnelle crèche grandeur nature (en construction), après avoir été acheminé par convoi spécial.

D’où vient le sapin?

En l’offrant à la Ville de Bruxelles, ses propriétaires lui assurent un cadre à la hauteur de sa splendeur, sur la plus belle place du monde, où il pourra être admiré par des centaines de milliers de visiteurs et visiteuses. Et l’aventure ne s’arrêtera pas là, puisqu’une fois Plaisirs d’Hiver terminé, le sapin sera transformé en objets divers qui le rendront éternel.