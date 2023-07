Ce phénomène astral illuminera le ciel belge cet été et ne sera plus visible avant… 2026!

Avez-vous déjà entendu parler du phénomène de «super lune bleue»? Si non, voici une séance de rattrapage: Une «super lune bleue» est une conjonction rare de trois événements astronomiques: la super lune, la lune bleue et une éclipse lunaire. On vous explique.

1) Super lune : Une super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le point le plus proche de la lune par rapport à la Terre dans son orbite (le périgée). En raison de cette proximité, la lune apparaît plus grande et plus brillante dans le ciel que lors d’une pleine lune ordinaire.

2) Lune bleue : Le terme «lune bleue» ne fait pas référence à la couleur de la lune. En réalité, une lune bleue est la deuxième pleine lune à se produire au cours d’un même mois calendaire. Comme la durée moyenne d’un cycle lunaire est d’environ 29,5 jours, il est rare d’avoir deux pleines lunes dans le même mois.

3) Éclipse lunaire : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se place entre le soleil et la lune, créant une ombre sur la lune. Cela peut se produire uniquement lors d’une pleine lune.

La combinaison de ces trois événements en même temps est assez rare, d’où le terme «super lune bleue».

Quand pourra-t-on l’observer?

Sortez vos agendas, puisque c’est dans la nuit du 31 août qu’il faudra être au taquet, plus précisément à 3h35 du matin. Le phénomène s’observera à l’œil nu, mais l’utilisation de jumelles ou d’un télescope est conseillée pour vivre l’expérience à fond. Vous observerez une lune bleue, avec des nuances gris pâle voire blanc en fonction de la météo. Et cette année, la lune sera particulièrement grande et brillante, grâce à sa proximité avec la Terre. la prochaine lune bleue sera pour le 31 mai 2026, il faudra donc profiter de celle-ci.