C’est quoi être «locataire hamster»? Des milliers de jeunes Belges sont sur liste d’attente!

La location-hamster, qu’est-ce que c’est?

La location-hamster permet à un particulier de louer, par l’intermédiaire d’un promoteur immobilier, un logement neuf avec une option d’achat. Après quelques années, le loyer payé peut être converti en un capital avec lequel la première partie de l’acquisition est financée. Le promoteur immobilier Gilen Real Estate de Saint-Trond a lancé ce concept il y a cinq ans. Il compte désormais 300 logements aux mains de 3 fonds différents, dans lesquels sont aussi impliqués Belfius (Immo), la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) et Ethias. Les fonds sont gérés par Win AM et représentent un portefeuille total de plus de 100 millions d’euros.