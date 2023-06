«C’est trop difficile à gérer»: le bourgmestre de Knokke veut des renforts policiers lorsqu’il fait chaud

Les températures tropicales ont poussé de nombreuses personnes à prendre la direction de la côte le week-end dernier, ce qui a entraîné une forte présence de touristes et avec eux, une série de problèmes. «Tout le monde ici était très sollicité. Les bars et les magasins de la plage ont été victimes de nuisances et de vols et des centaines de voitures étaient mal garées. C’en était trop pour mes forces de police», déplore Piet De Groote. Ce pourquoi il demande des renforts.