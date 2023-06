Changement de stratégie face au frelon asiatique

Ils tuent les abeilles

Le frelon asiatique a été observé pour la première fois en Belgique en 2016. Depuis lors, cette espèce exotique envahissante n’a cessé de s’installer et de se développer chez nous. Ils participeraient notamment à la disparition des abeilles, envers lesquelles ils sont très agressifs. En avril dernier, l’Institut flamand pour les abeilles (VBI) annonçait que trois quarts de la population d’abeilles n’avait pas survécu à l’hiver dans plusieurs parties de la Flandre, tandis que certains apiculteurs avaient même perdu toutes leurs abeilles. Le VBI avait notamment évoqué le réchauffement climatique et de nouveaux agresseurs, tels que le frelon asiatique, comme causes de leur disparition.