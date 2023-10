Colis suspect à Anvers-Central: la gare est désormais rouverte

La gare d’Anvers-Central a été fermée et le bâtiment a été évacuéà la suite de la découverte d’un colis suspect, a indiqué vendredi matin la police locale sur X, anciennement Twitter. Celle-ci demande à la population d’éviter les lieux.

De nombreuses perturbations en cours

L’évacuation de la gare d’Anvers-Central en raison de la présence d’un colis suspect a occasionné d’importantes perturbations du trafic des trains, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel. Pendant plusieurs heures, plus aucun train n’a été autorisé à entrer en gare, la gare voisine d’Anvers-Berchem a fait office de terminus.

La gare d’Anvers-Central est l’une des gares les plus fréquentées du pays. Sa fermeture en pleine heure de pointe matinale provoque d’importantes répercussions. «Nous utilisons désormais Anvers-Berchem comme terminus pour la plupart des trains, mais sa capacité n’est pas aussi grande», explique Thomas Baeken d’Infrabel. «De premiers embouteillages de trains commencent à se créer dans les gares avoisinantes comme Anvers-Sud, Mortsel et Zwijndrecht.»

Le billet de train de la SNCB peut être utilisé par les navetteurs pour prendre les bus et trams de la compagnie De Lijn afin de rejoindre la gare d’Anvers-Berchem, où ils peuvent embarquer dans un train, annonce la SNCB. Les trains dont la destination finale n’est pas Anvers-Central sont déviés via un ancien itinéraire contournant la ville, ce qui entraîne également de nombreux retards. Outre les déviations et les retards de plusieurs trains déjà en route, Infrabel avertit que de nombreux trains risquent d’être annulés.