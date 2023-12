Colruyt: Cette marque que les Belges adorent n’est plus disponible dans les rayons

Depuis quelques jours, les bières Jupiler et Stella font leur grand retour dans les rayons des magasins Colruyt. Il y avait eu des pénuries en raison de négociations compliquées avec le géant brassicole AB InBev en matière de prix. Un accord a été trouvé, les stocks vont être complétés et tous les magasins seront à nouveau approvisionnés dès ce lundi.

Plus de saucisses Zwan dans les rayons

Mais c’est désormais une autre star des apéros qui, en cette fin d’année, brille par son absence dans les rayons. Il s’agit des saucisses Zwan. Cela fait déjà plusieurs semaines qu’elles sont difficilement trouvables, voire carrément introuvables, dans les magasins Colruyt. Là encore, cette pénurie s’explique par le bras de fer qui oppose actuellement Colruyt à Unilever (Knorr, Cif, Lipton, Magnum, Zwan…). Le géant de l’alimentaire veut augmenter ses prix et Colruyt trouve la hausse trop importante.

«Les négociations autour de Zwan sont en cours»

«Comme toujours en cette période, nous nous mettons autour de la table avec nos fournisseurs pour les négociations annuelles.Certaines négociations se concluent plus vite que d’autres. Les négociations autour de Zwan sont en cours et il est vrai qu’il n’y a pas de Zwan dans nos magasins en ce moment. Nous continuerons bien sûr à négocier de manière constructive et sommes convaincus que nous parviendrons à un accord, comme nous le faisons chaque année», a confirmé un responsable de Colruyt à nos confrères de Sudinfo.