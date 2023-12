Coup dur pour Lidl : une vingtaine de magasins fermés ce matinen Wallonie

Des conditions de travail de plus en plus difficiles

Jeudi soir, le syndicat chrétien avait annoncé une grève au sein des supermarchés Lidl vendredi. Il dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles et la généralisation des contrats précaires au sein de la chaîne. Vendredi matin, tous les magasins situés en Flandre et à Bruxelles étaient ouverts ainsi que la plupart des enseignes dans le sud du pays. Sur les plus de 300 Lidl en Belgique, la direction ne recensait que trois fermetures, outres quelques actions locales de la CNE à l’entrée d’autres magasins. Concernant les fermetures, la porte-parole n’excluait pas une évolution en cours de journée lorsque les travailleurs de l’après-midi commenceront leur prestation.