Covoiturage: 11 parkings supplémentaires arrivent en Wallonie

Plus de 1.100 places de parking de covoiturage supplémentaires – 1.118 exactement – vont voir le jour en Wallonie afin d’encourager la pratique et de réduire le nombre de voitures sur les routes, annoncent jeudi les autorités régionales. Cinq nouveaux parkings vont ainsi s’ajouter aux 6 parkings déjà prévus et confirmés dans le cadre du Plan de relance wallon.