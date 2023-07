De quelle intensité sera le phénomène météorologique El Niño cette année?

Le 8 juin, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) avait déjà annoncé l’arrivée officielle d’El Niño, assurant qu’il «pourrait conduire à de nouveaux records de températures» dans certaines régions. Selon un bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié mardi, la probabilité que ce phénomène se poursuive au cours du second semestre 2023 est de 90%.

Les scientifiques de l’OMM s’attendent «à ce qu’il soit au moins de force modérée ». Mais l’effet sur les températures mondiales se manifeste généralement dans l’année qui suit son développement et sera donc probablement plus apparent en 2024.

Vers de nouveaux records

«L’arrivée d’El Niño augmentera considérablement la probabilité de battre des records de température et de déclencher une chaleur plus extrême dans de nombreuses régions du monde et dans les océans», souligne le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans le bulletin.