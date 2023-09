Des tracts antisémites et racistes distribués à Louvain-la-Neuve: une enquête a été ouverte

Une enquête policière doit être ouverte après que des tracts néonazis ont été distribués à Louvain-la-Neuve à la veille du week-end, a annoncé lundi la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Julie Chantry, à l’agence Belga. Des «tracts antisémites et racistes, promouvant une idéologie nazie et suprémaciste» ont été distribués vendredi dans des boîtes aux lettres sur le campus de l’UCLouvain, a dénoncé dimanche l’Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB), qui précise avoir déposé plainte et s’être constituée partie civile.