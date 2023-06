Drame à Bruxelles : une personne meurt électrocutée dans le métro

Un chauffeur de métro a vu quelqu’un marcher sur les voies entre les stations Madou et Botanique et en a informé le dispatching, mais avant que les secours n’arrivent ou que le courant ne soit coupé, la personne a été électrocutée. Informé, le parquet de Bruxelles est descendu sur les lieux. La circulation des métros sur les lignes 2 et 6 a été interrompue entre les stations Elisabeth et Porte de Hal en raison de l’incident.