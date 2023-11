Drame à Huy: Une famille entière périt dans un violent incendie

Les autorités locales se sont déclarées bouleversées par les conséquences de l’incendie mortel survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre de Huy et qui a coûté la vie à six membres d’une même famille, ont-elles exprimé mercredi sur les réseaux sociaux.

«Notre ville a vécu un drame»

«Cette nuit, notre ville a vécu un drame. Une famille victime d’un violent incendie n’a malheureusement pas pu être sauvée. Mes pensées vont aux victimes, à la famille et leurs proches», a posté le bourgmestre faisant fonction Éric Dosogne.

«C’est l’ensemble de la collectivité hutoise qui est endeuillée par ce drame»

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le dramatique incendie survenu cette nuit au cœur de notre ville, qui a causé la disparition d’une famille entière. En ce moment tragique, mes pensées se tournent vers les proches et amis des victimes. C’est l’ensemble de la collectivité hutoise qui est endeuillée par ce drame», a pour sa part commenté le bourgmestre hutois en titre Christophe Collignon.

Que s’est-il passé?

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz (Hemeco) ont été appelés mardi soir à 23h52 pour un important incendie d’immeuble dans le centre de la cité mosane. Un officier découvrait quatre minutes plus tard une maison unifamiliale embrasée sur la rue des Crépalles. Lors des opérations de secours, les corps sans vie de six occupants de l’habitation ont été extraits. Ce sont ceux d’une famille composée de quatre enfants et de leurs parents.