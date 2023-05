Drame à la gare de Zaventem: un mort et un blessé grave après une bagarre sur le quai

La circulation ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Louvain est interrompue dans les deux sens depuis 16h25, en raison d’une bagarre survenue à la gare de Zaventem, et qui a entraîné un décès et un blessé grave, indique vendredi la bourgmestre de Zaventem, Ingrid Holemans, confirmant une information rapportée par plusieurs médias.

Une bagarre mortelle

La bagarre, survenue entre deux groupes de jeunes, aurait débuté sur la place Karel Quitman et se serait ensuite déplacée sur les quais de la gare. Au cours de celle-ci, deux personnes seraient tombées sur les voies juste au moment où un train arrivait. L’une d’entre elles est décédée sur place, tandis que la deuxième est grièvement blessée et se trouve dans un état critique. La police et le parquet de Hal-Vilvorde ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident. Ils ne souhaitent pas commenter l’affaire à ce stade.

Les trains déviés

L’incident s’est produit à Zaventem, non pas à l’aéroport de Bruxelles mais à hauteur de la gare située sur la ligne ferroviaire Bruxelles-Louvain, précise Infrabel. Les trains sont déviés localement, via l’aéroport et la bifurcation de Prinsenhoek. Bien que le service des trains ait été adapté, l’heure de pointe du soir sera fortement perturbée, prévient le gestionnaire.