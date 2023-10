Du changement chez Aldi: vous les verrez désormais sur certains produits

Un dépliant papier coûteux

Le dépliant papier reste le plus important canal d’informations pour la filiale belge du groupe allemand, puisque 4,4 millions d’exemplaires atterrissent chaque semaine dans les boîtes aux lettres des citoyens. Il s’agit de l’un des envois postaux les plus distribués du pays et il génère un gros chiffre d’affaires pour la marque.