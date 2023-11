Du changement dans nos supermarchés: une «réduction de 20 à 40% en fonction du produit et de l’enseigne».

La nouvelle a été partagée par RetailDetail. Pour dynamiser Alpro, la catégorie végétale de son empire, Danone à décidé de ne pas y aller de main morte. Pour ce faire, il a décidé de placer trois de ses produits à maximum 2 euros en rouge sur l’emballage. Il s’agit d’une «réduction de 20 à 40% en fonction du produit et de l’enseigne».

Olivier Rabartin, directeur commercial de Danone Belux, a expliqué: «Bien sûr, ce sont les détaillants qui fixent les prix de vente, mais ils se sont tous engagés à participer à l’action et à ne pas facturer aux consommateurs plus de 2 euros pendant les six prochaines semaines».