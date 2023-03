Earth Hour: la Grand-Place de Bruxelles sera plongée dans le noir ce samedi

Une mobilisation internationale pour la planète

Chaque année, le dernier samedi du mois de mars, cette ONG lance un appel international à la mobilisation pour la planète. Au cours de cette action, les citoyens, les villes et les entreprises sont encouragés à éteindre la lumière pendant une heure, en signe d’engagement symbolique pour l’environnement.

Au son d’un concert acoustique du groupe Quiron Quartet, la Grand-Place sera donc plongée dans le noir de 20h30 à 21h30 samedi. Le WWF sera par ailleurs présent sur la place à partir de 16h, et proposera des activités de sensibilisation à la protection de la nature.

Aller encore plus loin

Cette année, moins d’une semaine après la sortie du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et à sept ans de la cible fixée par la COP15, qui vise à renverser la perte de la biodiversité d’ici 2030, le WWF a voulu aller un pas plus loin que lors des éditions précédentes. Au-delà de l’action symbolique, l’association invite ainsi à prendre part à la «Biggest Hour for Earth», en s’impliquant de manière concrète pour la nature.