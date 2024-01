En 2024, le nouvel opérateur DIGI compte bien casser les prix en Belgique

Le nouvel opérateur DIGI arrivera cet été

Bonne nouvelle pour les consommateurs, les choses pourraient bientôt changer. En effet, 2024 marquera l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché. DIGI deviendra le quatrième opérateur mobile en Belgique, aux côtés de Telenet, Orange et Proximus. En juin 2022, l’opérateur roumain, également actif en Espagne, en Italie et au Portugal, annonçait déjà des «prix très abordables» en Belgique.

Et cela semble se confirmer. Les offres mobiles de DIGI Belgium sont attendues pour l’été 2024. «La couverture sera directement nationale», a confirmé à nos confrères de L’Avenir Jeroen Degadt, General Manager de DIGI Belgium. Pour cela, l’opérateur utilisera pendant cinq ans les antennes et le réseau de Proximus. «On a vraiment l’ambition de faire mieux que ce qui existe aujourd’hui. Je serais très fier si jamais on arrive à proposer des services télécoms de grande qualité à des prix jamais vus sur le marché belge.», a poursuivi le General Manager.

Aussi des offres Internet et télé?

Enfin, DIGI ne devrait pas rester longtemps un opérateur mobile. L’entreprise examine toujours la possibilité d’également proposer des connexions Internet sur le réseau fibre optique. Les premiers tests ont lieu à Anderlecht. «Si le test est positif, on aura l’ambition d’aller plus loin», a affirmé Jeroen Degadt. L’opérateur entend aussi proposer des offres TV. «Nous allons offrir la télévision et l’internet en plus de la téléphonie mobile», a-t-il confirmé sur le site Internet de l’entreprise.