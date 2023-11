Faites attention si vous comptez prendre l’avion: la menace de grève des pilotes de Brussels Airlines n’est pas encore écartée

Les syndicats libéral ACLVB/CGSLB, chrétien ACV Puls/CNE et socialiste BBTK/Setca parlent d’une «situation préoccupante» concernant les règles de travail des pilotes, qui favoriseraient la fatigue et les problèmes de santé. «Des mesures urgentes sont nécessaires pour réduire ces risques et garantir des périodes de repos adéquates, des horaires cohérents et plus de repos le week-end. Sans oublier de redonner une vie sociale et familiale aux pilotes», listent-ils.