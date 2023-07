Fête nationale : voici le programme des festivités du 21 juillet à Bruxelles

Le fameux bal national

La fête nationale commencera dès ce jeudi soir avec la 20e édition du Bal national dans le quartier des Marolles. Ce bal populaire, animé par des personnalités emblématiques de la culture belge, fêtera les 10 ans de Philippe sur le trône. Pour l’occasion, le Roi et la reine Mathilde seront présents. Dès 19h30, les concerts gratuits s’enchaîneront avec notamment Sttellla, Alec Mansion, De Romeo’s ou DJ Daddy K. Un hommage sera rendu au Grand Jojo, qui a participé à plus de la moitié des éditions de ce Bal national, ainsi qu’à Arno, Nicole Josy et Claude Barzotti. Jusqu’à 15.000 personnes sont attendues.

Le lendemain, dès 17h, place au Resto national. Près de 2.000 personnes sont attendues pour un grand repas de moules-frites. Les réservations sont ouvertes à 26 € en ligne et 29 € sur place. Des animations de majorettes et un karaoké géant seront en outre au programme. L’armée à l’honneur, mais pas seulement!

La Fête nationale battra également son plein le 21 juillet dès 11h du parc royal jusqu’à la place Poelaert, avec notamment le traditionnel défilé civil et militaire prévu de 16h à 18h. Il passera devant la tribune des représentants du pays et de la famille royale, installée devant le Palais Royal de Bruxelles. Ce sont 1.345 hommes et femmes qui y participeront, issus non seulement de l’armée mais aussi de la société civile. Outre les militaires, avec 59 véhicules de l’armée de terre, ainsi que 109 vétérans de l’armée, 70 jeunes prendront ainsi place dans ce défilé. La composante aérienne de l’armée défilera également dans les airs. Vingt-sept avions, dont 10 F-16, proposeront un spectacle aérien. Et les Forces spéciales seront présentes avec une démonstration «surprise» au Roi et au public.

À côté de ce défilé traditionnel, sera installé, dans le Parc Royal, un grand village militaire, où 380 membres de la Défense seront présents pour faire la démonstration de 30 véhicules, dont des drones et un bateau d’intervention. Un parcours d’obstacles est également prévu pour les plus petits. Ces activités sont destinées à promouvoir les métiers de l’armée. Outre l’armée, les ministres ont la volonté de mettre à l’honneur d’autres métiers liés à la sécurité de la population. Ainsi, différents services de sécurité, de secours et de police défileront également devant le Palais Royal, et ces services disposeront également de stands où le public pourra venir les rencontrer. Un événement festif au Cinquantenaire

En plus du défilé, un événement gratuit aura lieu dans le Parc du Cinquantenaire pour la deuxième année consécutive, sous le slogan «Happy Belgium!» Pour clôturer cette fête nationale particulière, qui marquera les 10 ans de règne de Philippe Ier, des concerts auront lieu dès 21h, avec notamment d’Ozark Henry, Daan, Camille, Axelle Red, Mentissa, Hamza, RORI, Paul Michiels, Colt, Gustaph, Loïc Nottet et Amber Broos. Et pour ceux qui sont plus intéressés par la culture, les musées fédéraux seront ouverts gratuitement au public vendredi, mais aussi samedi et dimanche (voir encadré).

La soirée se terminera par un show laser et le traditionnel feu d’artifice, à partir de 23h dans le Parc du Cinquantenaire.

Voici les 11 musées qui seront gratuits

À l’occasion du 10e anniversaire du règne du roi Philippe, l’accès aux collections permanentes des musées relevant de la Politique scientifique fédérale sera gratuit pour toutes et tous les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet. Il s’agit des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Musée Magritte, Musée Fin de Siècle, Musée Old masters, Musée Wiertz et Musée Constantin Meunier), des Musées royaux d’Art et d’Histoire (Musée Art et Histoire, Musée des Instruments de musique et Porte de Hal), du Muséum des Sciences naturelles, du Musée royal de l’Afrique centrale (ou AfricaMuseum) et du KBR museum.

Des soucis de circulation à prévoir ?

Il est à rappeler que de nombreux axes de la capitale seront fermés à la circulation vendredi, notamment la place Poelaert, la place du Grand Sablon, la place Royale et le Mont des Arts, mais aussi les tunnels Cinquantenaire et Loi. Les services de police conseillent à la population de ne pas se rendre à la fête nationale en voiture et d’utiliser au maximum les transports en commun et autres moyens de mobilité douce. Côté transports publics, plusieurs lignes seront renforcées. Les métros circuleront plus tard, ainsi que les lignes de tram 3, 4, 7, 9, 19, 25 et 81, avec des derniers passages vers 1h du matin. Les Noctis circuleront exceptionnellement dès jeudi soir pour le Bal national, prévu pour rappel place du Jeu de Balle.