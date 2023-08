Gobelets en plastique, dette, peines de prison: voici tout ce qui change ce 1er septembre

Le 1er septembre aura des airs de rentrée scolaire pour les demandeurs d’emploi bruxellois de moins de trente ans puisqu’à partir de cette date, ils seront systématiquement évalués sur leurs compétences professionnelles, linguistiques et numériques.

Ce bilan de compétences sera assorti d’un parcours vers l’emploi passant par des stages en entreprise et/ou une formation. L’objectif est de vérifier l’adéquation des compétences des Bruxellois et Bruxelloises au regard des besoins du marché du travail.

La mesure sera, dans un premier temps, déployée pour les jeunes entre 18 et 30 ans nouvellement inscrits auprès d’Actiris. À terme, le bilan de compétences devrait être élargi à tous les chercheurs d’emploi de la capitale, a expliqué à Belga l’Office bruxellois de l’emploi.

Du nouveau côté judiciaire

Selon le ministre Van Quickenborne, cette «impunité» est cependant l’une des raisons du taux de récidive élevé et donc aussi de la surpopulation carcérale. Il a donc progressivement réintroduit l’exécution effective des peines plus courtes ces dernières années, même si la réforme a pris du retard.

Depuis septembre dernier, les peines de prison comprises entre 2 et 3 ans sont exécutées, et ce sera également le cas pour les peines inférieures à 2 ans à partir du 1er septembre 2023. Le ministre souhaite par ailleurs abolir les peines de moins de 6 mois, a-t-il déclaré au début de la législature.

Pour l’exécution de ces peines, la Justice a ouvert de nouveaux centres de détention, de plus petite taille et avec un niveau de sécurité inférieur, où les détenus sont accompagnés pour leur réinsertion dans la société. Les nouvelles prisons de Haren et de Termonde ont également ouvert leurs portes.