Grave incident en prison: un médecin attaqué avec des ciseaux par un interné à Merksplas

Le personnel en colère

Lundi, le personnel et les syndicats ont mené une nouvelle grève de 24 heures à la prison de Merksplas, précisément pour dénoncer de nombreux incidents impliquant des internés. Ceux-ci doivent être placés dans un centre de psychiatrie légale, mais la capacité d’accueil y est insuffisante. Ils sont alors envoyés à Merksplas, faute de place. De plus, le personnel estime ne pas être suffisamment soutenu par sa direction.

Toujours le même service

«Une fois de plus, c’est le personnel qui en paie les frais», a réagi le représentant syndical Hans Tielens (ACV-CSC). «Les agressions contre le personnel ne cessent d’augmenter. Une fois de plus, il s’agit d’une agression dans le fameux service où sont placés les internés les plus gênants de Merksplas.»