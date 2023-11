Grève chez AB InBev: la production à l’arrêt sur trois sites du géant brassicole

L’origine du mouvement est la rupture des négociations sur les conditions de travail et salariales, précise l’ACV. «Le fossé entre la direction et les travailleurs est trop profond», estime Sander Mouton, secrétaire du syndicat chrétien.

Selon lui, AB InBev «peut rapporter des millions d’euros à la direction et aux actionnaires», mais ne veut pas partager les profits avec les ouvriers et les employés. «Alors que ce sont eux qui font tourner les usines chaque jour», poursuit le représentant syndical. «Nous voulons une partie du gâteau. Cela nous semble parfaitement normal.»

Que demande le syndicat?

L’ACV demande concrètement que la prime pouvoir d’achat, rendue possible par le gouvernement fédéral, soit concrétisée. «Et il y a également la place pour quelques suppléments salariaux», poursuite le secrétaire. Le syndicat estime également que la pression est trop importante. «Cela fait des années qu’on économise sur le personnel. Des personnes partent à la pension et ne sont pas remplacées. Nous devons donc travailler plus avec moins de bras.»