Grève des pilotes Ryanair à l’aéroport de Charleroi: 28 vols annulés et 5 000 passagers impactés ce samedi

Un nouveau week-end noir s’annonce à l’aéroport de Charleroi en raison de la grève des pilotes de Ryanair. Ce samedi, ce sont 28 vols qui sont annulés: la moitié au départ de Charleroi, et l’autre moitié à l’arrivée. Si vous êtes concerné, vous avez été prévenu par e-mail et/ou par SMS. Ces vols représent 20% du trafic de l’aéroport ce samedi et concerne un total de 5.000 personnes. Vous devez contacter Ryanair afin d’annuler votre vol ou de le reporter. Vous pouvez aussi choisir un autre vol via Ryanair.