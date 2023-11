Grève sur le rail: La SNCB s’attend à ce que la moitié des trains IC roule mercredi

La CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots organisent quatre jours de grève, du 7 novembre 22h00 au 9 novembre 22h00 puis du 5 au 7 décembre aux mêmes heures. Les syndicats dénoncent un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes.

Les trois entreprises ferroviaires (SNCB, Infrabel et HR Rail) condamnent ce mouvement de grève de plusieurs jours et le considèrent comme disproportionné et irresponsable.