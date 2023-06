Gros changement chez Action: elles vont disparaître à cause de nombreux vols

Depuis 2020, les enseignes Action passaient majoritairement par des caisses automatiques pour réaliser des gains de temps. Mais c’est désormais fini, et la chaîne de magasins repasse progressivement à un système de caisses traditionnelles. Et si l’enseigne n’a pas officiellement justifié cette décision, nos confrères de Sudinfo ont eu quelques éléments de réponse à nous apporter.

Pourquoi ce retour en arrière?

Si cette décision a été prise, c’est parce que l’enseigne a été victime de nombreux vols. L’entreprise a dû se rendre à l’évidence lorsqu’elle a réalisé ses inventaires annuels, puisqu’il manquait un nombre conséquent de marchandises. Un employé d’un magasin en région carolo explique: «Le problème du self-scanning chez Action, c’est que même si un employé devait surveiller les quatre caisses automatiques, il était impossible de tout voir, surtout dans des magasins où il y a beaucoup de clients. Action n’a pas voulu mettre de vigile ou de garde de sécurité, qui aurait pu dissuader les voleurs de passer à l’acte. Franchement, à Charleroi, certains sont partis avec des caddies bien remplis pour lesquels ils n’avaient pas tout scanné, c’est clair. Et ça, on n’a pu s’en rendre compte qu’à l’inventaire.»

Une exception

Ce retour en arrière fait figure d’exception, puisque la majorité des entreprises de la grande distribution repose sur le self-scanning et fonctionne avec un système de contrôles aléatoires qui semble donner satisfaction. Chez Delhaize, Carrefour, Decathlon ou encore Ikea, on fonctionne de la sorte, tandis que le pas n’a pas encore été franchi côté Aldi, Lidl et Colruyt, même si des tests sont effectués actuellement dans cette dernière chaîne de supermarchés.