Gros changement chez Colruyt: ce service que l’on a toujours connu va disparaître!

Chez Colruyt, on peut depuis la nuit des temps déguster divers produits à la boucherie, mais aussi goûter une sélection de vins faite par les membres du personnel. En tout cas, c’était le cas jusqu’à maintenant, rapportent nos confrère du Nieuwsblad, mais cela appartiendra bientôt au passé.

En effet, les dégustations de vin ne feront plus partie des services proposés par Colruyt, en tout cas pas sous la même forme. Elles avaient été arrêtées pendant la crise sanitaires, et prendront désormais une autre forme. Un membre du personnel sera, dorénavant, disponible pour conseiller les clients, sans qu’une dégustation libre soit possible.