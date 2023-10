Gros changement concernant la pension : «C’est une grande avancée pour le citoyen»

Les Belges peuvent désormais introduire une demande de pension directement en ligne via le portail fédéral mypension.be , a annoncé mercredi la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine Lalieux.

«Une grande avancée»

Le site mypension.be permet à tout un chacun de suivre son dossier de A à Z: vérifier sa carrière, découvrir sa date théorique de départ à la pension et son montant, consulter sa pension complémentaire, etc. Depuis 2012, le Belge avait la possibilité d’introduire une demande de pension en ligne mais cela devait se faire par le truchement de plusieurs sites internet. Grâce à l’intégration de la requête dans mypension.be, la procédure devient moins fastidieuse et peut désormais se faire rapidement et facilement en cinq étapes consécutives.