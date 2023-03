Grosse désillusion sur le site de Caterpillar: le projet Legoland ne se fera pas

«Même s’il était clair que le ‘Head of Terms’ signé en août dernier était non liant, c’est évidemment une déception», ajoute le ministre selon qui «il faut maintenant repartir de l’avant».

Une création de 1.000 emplois à la poubelle

Pour rappel, le 30 août 2022, le groupe Merlin Entertainments, qui compte notamment le Sea Life et Madame Tussauds dans son portefeuille, la Région wallonne et le Fédéral avaient signé un protocole d’accord non contraignant, le fameux ’Head of terms’, destiné à approfondir la collaboration entre les différents acteurs du dossier.

A l’époque, il était question d’un parc qui devait ouvrir à l’horizon 2027, avec plus de 1.000 emplois, dont 800 directs, à la clé, de 1,5 à 2 millions de visiteurs par an et d’un investissement estimé à entre 370 et 400 millions d’euros, soit le 2e plus gros investissement de ces dix dernières années en Wallonie après Google à Mons. Un montant qui devait être réparti entre les différents partenaires, dont une part pour la Région avoisinant les 100 millions d’euros nets.