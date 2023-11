Grosse frayeur près de Charleroi: les freins d’un bus scolaire lâchent en face d’une école

C’est un petit miracle qui s’est produit ce matin dans la région de Charleroi. Peu après 8h ce matin, les freins d’un bus scolaire ont lâché. Le véhicule a dévalé la pente en face de l’Athénée Royal Yvonne Vieslet sur près de 200 mètres avant de terminer sa course contre un mur.

Pas de blessé

Par chance, le bus était vide. Le conducteur venait de déposer des enfants à l’école et lui n’ont plus n’était pas à l’intérieur du véhicule au moment de l’incident. C’est aussi un petit miracle que le bus n’est percuté personne dans sa course folle à cette heure très fréquentée. Finalement, il n’y a que des dégâts matériels. Le bus a percuté un poteau électrique, plusieurs murs ainsi qu’une cabine de gaz.