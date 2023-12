Heureux événement à Pairi Daiza

Le 3 décembre dernier, Madiba, l’une des deux femelles rhinocéros blanc du Sud du Pairi Daiza, a donné la vie plus à un bébé. Né dans l’étable, entouré de sa tante Elie, de son cousin Kodjo et de son papa Jobi, le joli petit mâle pesait environ 35 kilos à la naissance, soit 1.7% du poids d’un rhinocéros mâle adulte. Depuis, il a vite trouvé comment se nourrir et a probablement pris 5 kilos, annonce le parc.

«Ce petit est déjà le cinquième né et conçu naturellement à Pairi Daiza. Nous avons la chance que Jobi et les femelles Madiba et Elie se reproduisent chaque année car c’est assez rare en parcs animaliers. Nous sommes donc heureux de pouvoir contribuer très activement au programme de conservation des Rhinocéros blanc du Sud (EAZA Ex situ Program), coordonné par l’Association Européenne des Zoos et Aquariums», a déclaré Alicia Quiévy, cheffe vétérinaire de Pairi Daiza.