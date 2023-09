Ikea : si vous possédez cet objet, l’enseigne demande d’en cesser toute utilisation

Ikea étend son rappel pour réparation concernant certains miroirs Lettan en raison de la rupture de fixations murales, indique la chaîne d’ameublement mercredi. Elle demande aux clients concernés d’en cesser toute utilisation et de commander gratuitement des fixations murales de remplacement via le service client ou sur IKEA.be/pieces-detachees .

Des fixations défectueuses

En janvier dernier, Ikea a déjà procédé à un rappel pour réparation de certains miroirs Lettan à cause d’une rupture de fixations murales. Des audits supplémentaires auprès de ses fournisseurs ont toutefois montré que ces fixations défectueuses avaient été utilisées dans la production pendant une période plus longue. La chaîne a donc décidé d’étendre le rappel pour réparation.

Comment savoir si votre mirroir est concerné ?

Les produits soumis à ce rappel comprennent désormais tous les miroirs Lettan avec tampon dateur antérieur ou égal à 2105 (AASS), et ceux avec numéro de fournisseur 21944 et tampon dateur antérieur ou égal à 2325 (AASS). Le tampon dateur et le numéro du fournisseur se trouvent sur l’étiquette apposée au dos du miroir.