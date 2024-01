Inondations en Belgique: une femme de 59 ans a perdu la vie

Une femme de 59 ans a perdu la vie à Kaprijke dans la section de Lembeke (Flandre orientale) après avoir été heurtée par une clôture emportée par le vent, a confirmé le gouverneur de Flandre orientale mardi soir. Selon Het Nieuwsblad, la femme a été transportée à l’hôpital d’Eeklo pour y être soignée, mais elle a fini par décéder. «Vers 18H30, la victime est arrivée au portail des locaux de l’entreprise GM Recycling. La femme est probablement descendue du véhicule pour ouvrir le portail manuellement. Cependant, en raison d’une rafale de vent soudaine et violente, la clôture s’est abattue sur elle. Son mari et sa fille ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour la sauver – son mari a essayé, jusqu’à une hernie, de soulever le portail, mais il était trop lourd», a expliqué le bourgmestre de Karpijke, Peiter Claeys à nos confrères du HLN.

La situation en Belgique

L’Institut royal météorologique (IRM) replace dans son évaluation de mercredi matin la province de Luxembourg en alerte jaune à la pluie. Cet avertissement vaut jusqu’à demain/jeudi 9h00. Les provinces de Namur et de Liège restent en avertissement jaune. Le reste du territoire n’est plus sous alerte. Depuis lundi 22h00 une alerte jaune à la pluie était en vigueur sur une majeure partie de la Wallonie et une alerte orange valait pour la province de Luxembourg.

Le centre d’Annevoie inondé

Le centre du village d’Annevoie (Anhée) a été inondé dans la nuit de mardi à mercredi à la suite du débordement du Rouillon, ont indiqué mercredi matin les pompiers namurois. «Une digue du jardin d’Annevoie a cédé en raison des fortes pluies, ce qui a entraîné l’obstruction de l’aqueduc passant sous la N92 et situé quelques centaines de mètres plus bas. Cette obstruction a entraîné un débordement impressionnant du Rouillon, qui a inondé tout le centre d’Annevoie et a généré des dégâts importants aux maisons situées en contrebas», a relaté le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Liétart. Quatre personnes ont dû être relogées par les services communaux dans un hôtel de la région.

Les pompiers d’Yvoir ont dû demander l’assistance du service fédéral de la Protection civile, de ceux, communaux, d’Anhée et Yvoir ainsi que du Service public de Wallonie pour procéder au dégagement de l’aqueduc et au premier nettoyage de la voirie, alors recouverte d’une couche de 40 centimètres de terre. Ces opérations se sont poursuivies jusqu’aux environs de 04h00. «La N92 risque d’être encore fermée à la circulation jusqu’à la fin de la journée afin que nous puissions procéder au déblaiement et au nettoyage de la chaussée», a précisé le porte-parole.

Les prévisions pour les prochaines heures

Des averses sont attendues jusqu’à jeudi matin. En raison de la nature des précipitations sous forme d’averses, de grandes disparités dans les cumuls de précipitations d’une région à une autre pourront être enregistrées, prévoit l’IRM. Surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses seront répandues et parfois intenses, avec des cumuls de précipitations fluctuant entre 15 et 40l/m2 jusqu’à jeudi matin.