«Je me retourne et je vois le corps d’un homme»: Ce témoin de l’attentat à Bruxelles raconte

«Je n’ai jamais vu ça»

Ce témoin explique au micro de RTL tvi qu’il revenait du centre-ville lorsqu’il entend les détonations d’une arme. «J’ai le temps de me retourner et je vois un groupe de personnes qui se rassemblent en face du bâtiment de la société de conseil. J’ai juste le temps de m’y rendre», raconte-t-il. Avant d’enchaîner «D’un seul coup, je vois un groupe de policiers qui sont là pour garder tout sous contrôle et puis je me retourne et je vois… le cadavre d’un homme d’une quarantaine d’années. Je tombe littéralement de ma chaise. Je me tenais le cœur parce que je n’ai en fait jamais, ou presque jamais, vu quelque chose comme ça…».