Jeunes, femmes, immigrés, qui sont les personnes sans-abri en Belgique ?

Pour la troisième année consécutive, les équipes du Centre interdisciplinaire de recherche, travail, État et société (Cirtes) de l’UCLouvain et du centre Lucas de la KU Leuven, soutenues par la Fondation Roi Baudouin, ont dénombré le sans-abrisme et l’absence de chez-soi en Belgique, passant cette fois à la loupe neuf communes du Brabant wallon, Tournai, la Communauté germanophone, ainsi que plusieurs communes flamandes, notamment en Flandre occidentale et dans l’arrondissement de Bruges.