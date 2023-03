La date du début du ramadan en Belgique est connue

L’EMB dit souhaiter «que ce mois béni s’inscrive dans la sagesse, la patience et, surtout, la solidarité envers les personnes en détresse suite aux catastrophes naturelles et humaines qui se sont succédé ces derniers mois». Il invite les personnes de confession musulmane à profiter du ramadan pour «multiplier les prières envers les personnes malades et vulnérables, les défunts et toutes les familles endeuillées par la perte d’un ou plusieurs proches».