La douane contrainte de détruire 2.352 cannettes de bière

Unusage abusif du terme ’champagne’

Ces produits, à destination de l’Allemagne, ont été interceptés début février dans le port d’Anvers. «il s’agit d’un usage abusif du terme ’champagne’ qui contrevient à la législation européenne sur l’appellation d’origine protégée ’champagne’», a précisé mardi Grégoire Van den Ostende, directeur du Bureau du Champagne Benelux. Cette appellation d’origine implique notamment le respect d’une aire géographique délimitée et un cahier de charges strict renvoyant à un savoir-faire traditionnel, rappelle le Comité Champagne sur son site internet. La Miller High Life, enrichie de sa mention Champagne of Beers, peut par contre être commercialisée aux États-Unis qui ne reconnaissent pas la législation sur l’appellation d’origine du champagne.

Les bières détruites «dans le respect de l’environnement»

Les bières ont été détruites sur le site de l’entreprise Westlandia à Ypres (Flandre occidentale) «dans le plus grand respect des préoccupations environnementales en veillant à ce que l’ensemble du lot, contenu et contenant, soit recyclé de manière écoresponsable», certifie le Bureau du Champagne. Le destinataire des marchandises en Allemagne a été informé et n’a pas contesté cette décision. «Nous effectuons chaque année des milliers de contrôles sur les appellations d’origine contrôlée. (…) Le Comité Champagne participe à la formation de nos équipes et fournit des informations qui nous permettent d’identifier si des produits sont légitimes ou contrefaits», commente Kristian Vanderwaeren, administrateur général des Douanes et Accises.