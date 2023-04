La partie de Monopoly dégénère : deux Bruxellois finissent blessés par sabre

L’arme était encore dans sa gaine, mais celle-ci aurait été endommagée dans le chaos, et la lame s’est retrouvée apparente, blessant finalement un des joueurs de Monopoly et le fils de la maison. Le premier a pu quitter l’hôpital dimanche soir, et a déjà été entendu par les policiers. Le second a été plus grièvement blessé, une de ses artères ayant été touchée. Il était encore hospitalisé lundi, dans un état préoccupant.