La pluie ne quittera pas la Belgique ce jeudi: des orages sont à craindre!

Une zone de pluie progressera lentement vers l’est de la Belgique ce jeudi. En de nombreux endroits, l’IRM s’attend à des cumuls de précipitation de 10 à 20 mm en 12 heures mais dans l’ouest du pays, surtout dans les provinces de Flandre occidentale et orientale et dans l’ouest du Hainaut, les cumuls pourraient atteindre localement 20 à 40 mm. De l’orage est à craindre très localement, mais le risque est plus marqué dans l’est.