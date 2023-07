Le chaos se confirme ce week-end à l’aéroport de Charleroi: 40% des vols sont annulés

Près de 40% des vols Ryanair depuis, et vers, l’aéroport de Charleroi seront annulés le week-end des 15 et 16 juillet en raison d’une grève des pilotes belges, indique la compagnie aérienne sur son site internet jeudi.

«Les perturbations devraient être importantes»

Samedi, 44 vols depuis, et vers, Charleroi seront annulés, indique le CEO de l’aéroport, Philippe Verdonck. Les informations concernant la journée de dimanche ne sont, elles, pas encore connues. Avec environ 40% de vols annulés, et un total de 152 vols prévus ce jour-là, comme indiqué sur le site de l’aéroport, il serait toutefois possible de s’attendre à l’annulation de près de 60 décollages et atterrissages. Par ailleurs, aucun vol ne sera supprimé à Brussels Airport. En effet, les quelques vols Ryanair qui y transitent n’emploient pas de pilotes belges, et ne seront donc pas touchés par la grève.