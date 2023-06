Le nombre de mariages a explosé en 2022

Une année «de rattrapage»

De nombreux couples ont dû reporter leur projet d’engagement en 2020 et 2021, à la suite de la crise sanitaire du Covid-19 et aux divers confinements. Statbel parle donc de 2022 comme d’une année «de rattrapage» puisque près de 4.000 mariages de plus ont été organisés l’an dernier par rapport à la période 2017-2019.