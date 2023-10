Le plan «le plus ambitieux jamais réalisé»: L’offre ferroviaire de la SNCB sera étendue à partir de décembre

Dans et autour de Liège, l’offre S (suburbaine) sera renforcée en semaine, avec une fréquence plus importante des trains Liège-Saint-Lambert – Verviers-Central, Flémalle-Haute – Liers et Liège – Visé.

La pénurie de personnel qui touche la SNCB depuis plusieurs mois limitera toutefois la circulation de certains trains P (programmés en heure de pointe) autour de Grammont, Gand et Audenarde et de la liaison Puurs – Essen.

«Plus de 350 conducteurs de trains» recrutés

Par ailleurs, quelques trains P peu fréquentés en raison de l’augmentation du télétravail ne circuleront plus, afin de réallouer des ressources de façon plus pertinente dans des trains où le nombre de voyageurs est en augmentation.

«Nous devons mettre en œuvre un service de qualité, avec un renforcement significatif de l’offre ferroviaire, en faisant rouler plus de trains, plus tard le soir, plus tôt le matin et plus fréquemment le week-end», souligne le ministre de la Mobilité George Gilkinet, pour qui attirer davantage de voyageurs vers le train est une «priorité absolue».