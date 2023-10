Le retour de Salah Abdeslam en France suspendu

Une peine considérée «incompressible»

La cour d’appel s’est prononcée en référé dans ce dossier, c’est-à-dire, explique-t-elle, en apparence de droit et sous le bénéfice de l’urgence. Elle estime «qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la peine de réclusion à perpétuité assortie de cette peine de sûreté pourrait être considérée «incompressible» et, partant, contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et en raison de certaines des conditions fixées par le Code de procédure pénale français pour obtenir la réduction de la peine de sûreté».

Traitements inhumains

Selon ses avocats, il serait confronté à des traitements inhumains et dégradants s’il était maintenant renvoyé vers une prison française. Ceux-ci ont évoqué une vidéosurveillance 24h/24 en cellule et un isolement total, interdisant à leur client d’avoir le moindre contact social. Or, la Belgique a l’obligation de vérifier si une personne risque ou non de subir des traitements inhumains et dégradants dans un pays avant d’autoriser son transfert vers celui-ci, avaient-ils plaidé, début septembre, devant le tribunal civil de Bruxelles. La procédure avait eu lieu en référé, au motif que la demande était urgente.