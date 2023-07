Les Belges pourront bientôt changer plusieurs fois de sexe et de prénom

Il sera bientôt possible de changer plusieurs fois de sexe et de prénom à l’État civil. La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière le premier volet de réparation de la loi transgenre, afin de répondre aux remarques de la Cour constitutionnelle. Celle-ci avait en effet annulé certaines dispositions la loi transgenre du 25 juin 2017. Le texte a reçu un large soutien. Seuls la N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre.