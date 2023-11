Les deux suspects interpellés dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’une avocate flamande ont été libérés

Les faits se sont déroulés le 28 octobre dernier à Hautem-Saint-Liévin (Flandre orientale). Un homme s’est présenté vers 13h15 au domicile de Claudia Van der Stichelen et a ouvert le feu sur la quinquagénaire et son fils. L’avocate a succombé à ses blessures et son fils a été grièvement blessé.

Deux interpellations

L’enquête se poursuit

En attendant, l’enquête sur la mort de l’avocate se poursuit. La police et le parquet sont toujours à la recherche d’un homme qui, au moment des faits, était vêtu d’une salopette ou un cache-poussière vert ou bleu et portait un sac à dos gris ou foncé. «L’homme a probablement entre 60 et 65 ans. Il mesure 1m80, est de corpulence normale, porte des cheveux gris courts et s’exprime en néerlandais», selon l’avis de recherche lancé par la police fédérale.