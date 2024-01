Les Flamands ont vu beaucoup plus d’ovnis que les francophones en 2023

Davantage d’objets volants non-identifiés (ovni) ont été signalés en Flandre l’an dernier qu’un an auparavant, ressort-il des statistiques du Belgische ufo-meldpunt, qui a reçu 223 messages en ce sens sur son site internet, contre 217 en 2022. Son pendant francophone, le Comité belge d’étude des phénomènes spatiaux (Cobeps), a, lui, été moins sollicité, avec 48 signalements ces 12 derniers mois, pour 59 un an plus tôt.