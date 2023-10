Les lecteurs adressent leurs derniers messages à Metro: «Merci pour toutes ces années»

Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages de soutien, voici un condensé de ceux que nous avons reçus.

Marie-Anne: «Quel dommage! Je prenais les deux versions, qui n’étaient jamais semblables, et c’était un plaisir de les comparer! Très intéressant, des articles de fond, des articles étonnants, des clins d’œil à la société… Triste décision, quand la presse payante devient de plus en plus indigente et convenue.»

Jacke: «Ahh les souvenirs… C’est grâce à ce journal que j’ai découvert une petite passion pour le sudoku. J’ai même remporté quelques prix à l’école à l’époque. Merci pour tout et courage à l’équipe.»

David: «Quel dommage! Une info divertissante et gratuite sur le chemin du travail. Maintenant il ne me restera plus… qu’à dormir!»

Carol: «Courage aux employés surtout car perdre un boulot, c’est une chose… perdre une «famille» de collègues, c’est bien pire! J’ai découvert Metro en 2002. Victime de la faillite de la Sabena, je reprenais (après 20 ans) les transports en communs. Je voyais des gens autour de moi le lire avec intérêt. J’en ai ramené un à la maison et du coup, on n’a plus acheté Le Soir. Une belle économie quand on se retrouve au chômage! Et depuis, je suis fidèle à Metro. J’ai même gagné deux prix mis en jeu dont un superbe livre sur David Bowie! Merci pour toutes ces années en votre compagnie. On vous trimballait de transport en transport, on en ramenait pour les collègues, on vous prêtait en insistant bien de le rendre, on le ramenait pour la famille. Et puis, il servait en fin de parcours pour… plein de choses utiles qui nous faisaient relire la Une!»

Marc: «Il y a 23 ans, je débarquais dans le monde du travail et Metro voyait le jour. 23 ans que je me presse sur les quais de gare pour attraper mon train quotidien en mode boulot-dodo. Avec Metro comme compagnon de voyage, pas de temps pour l’ennui, c’est réglé comme du papier à musique, l’actu foisonne, les infos pullulent et pour rien au monde je ne raterais le kiss&ride, la rubrique des épicuriens enlacés. Aujourd’hui, le journal tire sa révérence, alors à toute l’équipe, j’envoie un message imprimé en lettres d’or: MERCI METRO!»

Judith: «Cher journal Metro, tu vas beaucoup me manquer… Fidèle compagnon depuis 20 ans lors de mes déplacements à Bruxelles pour aller travailler. Des articles courts, distrayants, d’autres reportages plus longs qui donnent envie de s’évader, qui nous donnent des trucs et astuces pour la vie de tous les jours ou des idées pour nos prochaines vacances… les petites annonces, l’horoscope, les jeux, la page BD… Je continuerai à te lire en ligne quelque temps.

Chers journalistes, Bravo pour votre travail et votre enthousiasme au cours de toutes ces années! L’annonce tant redoutée est tombée lundi… cela vous met tous dans l’embarras. Il faudra rebondir… je vous souhaite bon vent à tous!»

Ole: «La seule lecture gratuite du train, très divertissante. Quel dommage… Merci Metro de m’avoir informé du début à la fin de ta courte vie!»

Alice: «Que de souvenirs à lire le Metro & les Kiss&Ride pour égayer nos trajets de train. Une partie de notre jeunesse qui s’en va… Courage à tous!»

Myriam: «Vraiment dommage. Je le prenais tous les jours quand je travaillais. Et depuis ma pension, je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous aviez ma préférence par rapport à d’autres grands journaux, que je ne suis pas. Courage à vous toutes et tous et merci pour toutes ces années de bonne lecture.»

Anne: «Merci à Metro de m’avoir aidé à supporter les épreuves de ma vie jour après jour. Jeux, horoscope, BD, Kiss and ride, actus… Que ça va me sembler vide et triste. Comme ça va me manquer les échanges avec les collègues et la course pour trouver mon journal… Je profite de ce dernier journal pour dire à Vincent TEC de vivre, d’être heureux avec ou sans mon amour mais de rester fort face aux épreuves. Merci à son soutien et sa foi en moi. Merci d’exister. Vous nous manquerez… Une fidèle à son cœur»

Danielle: «C’est avec une immense tristesse que j’ai appris que le journal Metro allait s’arrêter. Je tiens à vous remercier pour toutes les années d’informations heureuses ou moins heureuses que vous avez transmises. Metro était le seul journal papier que je lisais, il m’a accompagnée dans tous mes trajets maison-boulot. Depuis trois ans, j’ai dû passer à la version digitale (télétravail)… Je souhaite que tous les journalistes retrouvent rapidement un poste ailleurs.»

David: «Super dommage… Metro accompagnait chacun de mes trajets de train! Je ne lisais peut-être pas tous les articles en détail, mais ça donnait les gros titres importants, les idées de vacances, des astuces, quelques articles drôles sur les coutumes du bout du monde, et terminait le trajet avec quelques jeux… Tout ça à portée de main en allant sur le quai… Autant dire que ça ne sera plus pareil sans Metro! Courage à l’équipe et merci pour ces années à vos côtés!»

Rémi: «Votre journal a démenti tous les pessimistes qu’inquiétait son caractère gratuit. Au contraire, tout en maintenant une ligne éditoriale originale, avec d’abord ce privilège accordé aux mobilités alternatives (à la voiture), il s’est -toujours avec modestie, et de manière crédible- fait le héraut des belles valeurs qui sont celles de ma -de notre- génération: lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi ambition féministe et défense des minorités, LGBT y compris, j’en passe. Même si vous restez sur Internet, le recul qu’induit l’impression papier nous manquera. Merci pour ces 23 ans!»