Les vols ont augmenté de 60% dans ces supermarchés: «Les gens deviennent de plus en plus ingénieux»

L’augmentation des vols à l’étalage ne date pas d’hier, selon l’entreprise. «Il arrive de plus en plus souvent que les gens ne scannent pas les produits ou ne paient pas à la caisse. Ils deviennent de plus en plus ingénieux lorsqu’il s’agit de ne pas inclure les produits. On est parfois stupéfait de voir à quel point les gens sont créatifs pour faire sortir des produits sans les payer», s’étonne Ton van Veen.