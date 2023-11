L’horreur à Knokke: une travailleuse du sexe se fait sauvagement attaquer par un client ne pouvant pas la payer

Une travailleuse du sexe néerlandaise est une véritable miraculée. Le 19 août 2022, celle-ci rencontre un client qu’elle a déjà vu à plusieurs reprises dans son appartement de Knokke. Lorsque Alain A. arrive, la situation dégénère rapidement et une dispute éclate. La raison: l’homme n’a pas suffisamment d’argent pour une fellation.

Une agression barbare

C’est alors que tout s’accélère et que les discours commencent à varier. Selon l’individu, la travailleuse du sexe l’aurait attaqué et il a simplement voulu se défendre, là où la victime estime qu’elle a été attaquée en premier lieu, d’abord avec des planches à découper, ensuite avec des coups de poing et, enfin avec un couteau de cuisine. Au total, l’homme porte 33 coups de couteau, quasi tous au visage, à la victime qui s’en sort de façon miraculeuse.