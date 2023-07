L’horreur à Liège : les bras et les jambes d’une dame découverts dans un frigo

Qu’est-ce que le MERS-CoV, ce coronavirus qu’a attrapé un jeune homme de 28 ans actuellement entre la vie et la mort? Procès des attentats à Bruxelles: le jury populaire, une bonne idée? Feux de forêt en Grèce: une nouvelle vague de chaleur sévit à Rhodes et Corfou. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce mercredi matin? On fait le point!